В Саранске (Республика Мордовия) состоялся XXVI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс».

В Саранске (Республика Мордовия) состоялся XXVI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие опытные спортсмены от 25 лет со всей России, всего более 700 пловцов. Муромлянин Борис Шилов в возрастной категории 80-84 года на трех дистанциях - 50, 100 и 200 метров - занял 1 место. Напомним, в прошлом году Борис Александрович на аналогичном Кубкетакже завоевал три медали. Сообщает .