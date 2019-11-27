Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летней следовательницы Марии Клочковой. Ее тело с огнестрельным ранением было обнаружено 23 ноября в одном из служебных кабинетов отдела полиции.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летней следовательницы Марии Клочковой. Ее тело с огнестрельным ранением было обнаружено 23 ноября в одном из служебных кабинетов отдела полиции.Как сообщается на сайте ведомства, труп девушки обнаружили коллеги, которые вызвали на место происшествия медиков, а также сотрудников территориального следственного отдела Следственного комитета России.Уголовное дело возбуждено по статье 110 Уголовного кодекса России (доведение до самоубийства). В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия случившегося. В настоящее время по факту произошедшего проходят необходимые следственные действия.Как сообщает "Интерфакс", на случившееся обратили внимание и в центральном аппарате МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что на место происшествия выехали сотрудники главного управления собственной безопасности.Несколько месяцев назад 23-летняя девушка закончила Краснодарский университет МВД. В учебном учреждении рассказали, что бывшая студентка была уравновешенной, неконфликтной, а также выделялась среди курсантов. Мария Клочкова закончила университет с красным дипломом, всегда маршировала в первых рядах, а ее фамилия была на слуху, сообщает РИА Новости.Ранее ряд СМИ написали, что 23-летняя девушка поступила на службу в полицию Сочи после окончания учебного учреждения. По неподтвержденным данным, Мария Клочкова совершила самоубийство якобы после изнасилования со стороны коллеги.