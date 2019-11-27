На территории строящегося поселка в деревне Дьяконово произошла трагедия. В одном из коттеджей покончил с собой строитель. Бездыханное тело молодого человека обнаружила охрана. Рядом с ..

На территории строящегося поселка в деревне Дьяконово произошла трагедия. В одном из коттеджей покончил с собой строитель.Бездыханное тело молодого человека обнаружила охрана. Рядом с трупом лежал включенный телефон, на котором шла запись, транслирующаяся на его страницу в социальной сети. По данным , причиной случившегося стала ссора 27-летнего рабочего со своей девушкой. В правоохранительных органах подтвердили данные о том, что парень свел счеты с жизнью в прямом эфире.