Экстрасенс Александр Кинжинов предсказал будущее певицы. По его мнению, Наталья Ветлицкая уже не обретет былой популярности.

Экстрасенс Александр Кинжинов предсказал будущее певицы. По егомнению, Наталья Ветлицкая уже не обретет былой популярности.Финалист "Битвыэкстрасенсов" раскрыл причины возращения артистки на сцену после долгих лет,проведенных в Испании. готова вернуться на сцену. 55-летняя звезда 90-х вновь хочетпочувствовать себя звездой, поэтому даст два концерта в октябре следующегогода.АлександрКинжинов признался, что с детства помнит хиты Натальи Ветлицкой. Таролог отметил,что былой славы певице вряд лиудастся снискать."В некоторых источниках говорится, что Натальяуже заключила контракт с крупной продюсерской компанией в России.Получится ли, вопрос другой. Время меняется, меняются и предпочтенияпублики, хотя и у "старой школы" есть свои почитатели", – цитируетэкстрасенсаВысказался Кинжинов и по поводу причин возвращения исполнительницы." соскучиласьпо сцене, аплодисментам, славе. Имеет место быть и материальныйинтерес", – заключил экстрасенс. Ранее звезда в интервью Андрею Малахову рассказала о зверствах первого мужа, болезни матери и своей единственной дочери Ульяне.Как писали "Дни.ру", призналась, что появление ребенкане сделало ее счастливой. Все эти годы артистка занималасьнедвижимостью.