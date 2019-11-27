Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично встретились с жителями столицы, чтобы выслушать пожелания и предложения по развитию Московских центральных ..

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично встретились с жителями столицы, чтобы выслушать пожелания и предложения по развитию Московских центральных диаметров. Как отмечает телеканал "", большинство пассажиров положительно отозвались о новом виде транспорта."Какой-то праздник просто. Во-первых, уже второй день еду в таком прекрасном составе, и, во-вторых, вас еще встретила", – обратилась женщина к главе области. "Поезда очень хорошие, и ехать не долго", – согласился с ней другой пассажир.Напомним, в минувший четверг, 21 ноября, были запущены первый и второй центральный диаметры. Поезда следуют с 05:30 до 01:00 без дневных перерывов. Всего планируется открыть пять веток, которые соединят Москву и ближнее Подмосковье.