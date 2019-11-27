На заседании во вторник, 27 ноября, Московская городская дума окончательно приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы. Голосование по законопроекту ознаменовалось сенсацией: впервые за последний десяток лет проект главного финансового документа поддержала фракция КПРФ. Единороссы могут смело записать принятие бюджета в свой политический актив.
На заседании во вторник, 27 ноября, Московская городская дума окончательно приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы. Голосование по законопроекту ознаменовалось сенсацией: впервые за последний десяток лет проект главного финансового документа поддержала фракция КПРФ. Единороссы могут смело записать принятие бюджета в свой политический актив.
В отличие от прошлых созывов, избранный в сентябре седьмой
состав столичного парламента оказался довольно пестрым. Во время предвыборной кампании некоторые скептики утверждали, что "Единой России", дескать, придется трудно. Голосование по бюджету показало, что партия не только контролирует парламент, но и способна привлечь на свою сторону оппозицию по важным вопросам.
Примечательно, что усилившиеся коммунисты поддержали
проект бюджета, хотя ранее, находясь в подавляющем меньшинстве, они старательно
"держали оборону" и почти всегда единогласно голосовали против
инициатив большинства.
Что произошло на этот раз? При ознакомлении с параметрами
нового бюджета ответ становится очевидным. В этом году депутатам столичного
парламента был представлен, без преувеличения, исключительный документ.
Он
носит ярко выраженный социальный характер: 53% расходов пойдут на
здравоохранение, образование, поддержку пенсионеров, развитие спорта и другие
мероприятия. Вряд ли коммунисты, привыкшие зарабатывать политические очки на "социалке", могли выступить против такого бюджета.
На этапе подготовки ко второму чтению все фракции имели все
возможности внести свою лепту в итоговый вариант документа. Показательно
рассмотрение поправок о поддержке "детей войны". Парламентарии предложили,
чтобы москвичи, родившиеся с января 1928 года по сентябрь 1945 года, получали
дополнительные пособия. С такой инициативой выступили все фракции
Мосгордумы.
Совместными усилиями поправки были приняты: уже с 1 января
следующего года средства получат 83 тысячи горожан, на эти цели из резервного
фонда будет выделено 1,59 миллиарда рублей.
Очевидно, что происходящее говорит о росте политической
культуры в Мосгордуме. Столичные парламентарии научились слушать и слышать друг
друга, находить компромиссы и внимательно относиться к мнениям других фракций. Городская дума наконец обрела свою реальную функцию: стала площадкой для обмена
мнений, диалога власти и общества. В выигрыше будут все: и правительство, и
законодатели, и простые москвичи.
Напомним, согласно проекту , 53% расходов направят на социальную сферу. На здравоохранение, образование,
спорт, культуру, а также жилье и социальную поддержку будет выделено 1,7
триллиона рублей. "Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию
городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами",
– говорила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.