На заседании во вторник, 27 ноября, Московская городская дума окончательно приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы. Голосование по законопроекту ознаменовалось сенсацией: впервые за последний десяток лет проект главного финансового документа поддержала фракция КПРФ. Единороссы могут смело записать принятие бюджета в свой политический актив.

На заседании во вторник, 27 ноября, Московская городская дума окончательно приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы. Голосование по законопроекту ознаменовалось сенсацией: впервые за последний десяток лет проект главного финансового документа поддержала фракция КПРФ. Единороссы могут смело записать принятие бюджета в свой политический актив.В отличие от прошлых созывов, избранный в сентябре седьмойсостав столичного парламента оказался довольно пестрым. Во время предвыборной кампании некоторые скептики утверждали, что "Единой России", дескать, придется трудно. Голосование по бюджету показало, что партия не только контролирует парламент, но и способна привлечь на свою сторону оппозицию по важным вопросам.Примечательно, что усилившиеся коммунисты поддержалипроект бюджета, хотя ранее, находясь в подавляющем меньшинстве, они старательно"держали оборону" и почти всегда единогласно голосовали противинициатив большинства.Что произошло на этот раз? При ознакомлении с параметраминового бюджета ответ становится очевидным. В этом году депутатам столичногопарламента был представлен, без преувеличения, исключительный документ.Онносит ярко выраженный социальный характер: 53% расходов пойдут наздравоохранение, образование, поддержку пенсионеров, развитие спорта и другиемероприятия. Вряд ли коммунисты, привыкшие зарабатывать политические очки на "социалке", могли выступить против такого бюджета.На этапе подготовки ко второму чтению все фракции имели всевозможности внести свою лепту в итоговый вариант документа. Показательнорассмотрение поправок о поддержке "детей войны". Парламентарии предложили,чтобы москвичи, родившиеся с января 1928 года по сентябрь 1945 года, получалидополнительные пособия. С такой инициативой выступили все фракцииМосгордумы.Совместными усилиями поправки были приняты: уже с 1 январяследующего года средства получат 83 тысячи горожан, на эти цели из резервногофонда будет выделено 1,59 миллиарда рублей.Очевидно, что происходящее говорит о росте политическойкультуры в Мосгордуме. Столичные парламентарии научились слушать и слышать другдруга, находить компромиссы и внимательно относиться к мнениям других фракций. Городская дума наконец обрела свою реальную функцию: стала площадкой для обменамнений, диалога власти и общества. В выигрыше будут все: и правительство, изаконодатели, и простые москвичи.Напомним, согласно проекту , 53% расходов направят на социальную сферу. На здравоохранение, образование,спорт, культуру, а также жилье и социальную поддержку будет выделено 1,7триллиона рублей. "Порядка 90% расходов предусмотрено на реализациюгородских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами",– говорила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.