Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским преподнесла ему презент: баночку меда и именной велосипед. Во вторник, 26 ноября, украинский президент прибыл с официальным однодневным визитом в Таллин.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским преподнесла ему презенты: баночку меда и именной велосипед.Во вторник, 26 ноября, украинский президент прибыл с официальным однодневным визитом в Таллин. Как сообщает портал "Слово и дело", Владимир Зеленский преподнес Керсти Кальюлайд украинскую вышиванку. Эстонский президент, в свою очередь, презентовала коллеге пол-литра меда и велосипед. Как отмечают некоторые местные СМИ, такой подарок со стороны Кальюлайд может быть отсылкой к сериалу "Слуга народа" — его главный герой добирался на работу именно на двухколесном транспорте.Как сообщает "Интерфакс", подаренный Зеленскому мед собран в саду президентского дворца, а на велосипеде имеется надпись на английском языке "Президенту Украины Владимиру Зеленскому".Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой. Во время беседы лидеры стран обсудили газовую проблематику, ситуацию с передачей трех военных кораблей. Президенты договорились продолжить контакты. Зеленский рассказал во вторник, 26 ноября, на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии, что у Киева и Москвы сложные отношения, но между странами начался диалог.