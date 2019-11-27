В Доминикане автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся на шоссе. В нем находились порядка 70 человек - по предварительным данным - из России. Данных о жертвах нет, пострадавших - более двух десятков, в том числе дети. Пятеро - в тяжелом состоянии.

В Доминикане автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся на шоссе. В нем находились порядка 70 человек — по предварительным данным — из России. Данных о жертвах нет, пострадавших — более двух десятков, в том числе дети. Пятеро — в тяжелом состоянии.Раненых доставили в госпиталь вертолетами и машинами скорой помощи, сообщает телеканал "Россия 24". Авария произошла на востоке страны, недалеко от города Игуэй, автобус — направлялся в аэропорт.