Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с грозным предупреждением в адрес Украины. Он подчеркнул, что страну будет необходимо уничтожить, если она продолжит угрожать мировой безопасности.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с грозным предупреждением в адрес Украины. Он подчеркнул, что страну будет необходимо уничтожить, если она продолжит угрожать мировой безопасности.
Владимир Жириновский обратил внимание на ситуацию с попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу после обвинений в давлении на Украину. Лидер ЛДПР отметил, что американского лидера эта тема начинает злить
К чему приведет подобная пресыщенность информационного пространства украинской тематикой, сможет показать только время. Однако уже сейчас можно сказать, что Украина является фактором, дестабилизирующим ситуацию уже во всем мире. "Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику", – цитирует "" Владимира Жириновского.
"Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны", – подчеркнул парламентарий.
"Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – предупредил Жириновский. Учитывая, что даже западные политики начинают осознавать опасность для мировой стабильности, которую несут в себе необдуманные действия украинских политиков, подобное развитие событий не выглядит совсем невероятным.
Материал дополняется.