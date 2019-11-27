Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с грозным предупреждением в адрес Украины. Он подчеркнул, что страну будет необходимо уничтожить, если она продолжит угрожать мировой безопасности.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с грозным предупреждением в адрес Украины. Он подчеркнул, что страну будет необходимо уничтожить, если она продолжит угрожать мировой безопасности.Владимир Жириновский обратил внимание на ситуацию с попыткой объявить импичмент президенту США Дональду Трампу после обвинений в давлении на Украину. Лидер ЛДПР отметил, что американского лидера эта тема начинает злитьК чему приведет подобная пресыщенность информационного пространства украинской тематикой, сможет показать только время. Однако уже сейчас можно сказать, что Украина является фактором, дестабилизирующим ситуацию уже во всем мире. "Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику", – цитирует "" Владимира Жириновского."Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны", – подчеркнул парламентарий."Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – предупредил Жириновский. Учитывая, что даже западные политики начинают осознавать опасность для мировой стабильности, которую несут в себе необдуманные действия украинских политиков, подобное развитие событий не выглядит совсем невероятным.Материал дополняется.