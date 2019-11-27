25 ноября в Москве состоялась всероссийская премия Лидеры мнений 2019. Среди гостей было много знаменитостей, в том числе Прохор Шаляпин и его экс-жена Лариса Копенкина.

25 ноября в Москве состоялась всероссийская премия "Лидеры мнений 2019". Среди гостей было много знаменитостей, в том числе Прохор Шаляпин и его экс-жена Лариса Копенкина.Бывшие супруги появились в центре зала вместе – оба счастливые, светящиеся, с широкими улыбками на лицах. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" они рассказали, как им удается сохранить такие теплые отношения после расставания.Лариса поспешила заявить, что весь секрет в том, что они просто очень сильно любят друг друга. Прохор тут же подхватил ее слова и добавил: "Драка за дракой, но после любой драки наступает перемирие. Перебесились, передурачились и все. Все наладилось".Конечно, сложно не заметить, что между Копенкиной и Шаляпиным очень прочная связь. Глядя на них, крепко обнимающихся, первым делом возникает вопрос: "А как к такому тесному общению относится нынешняя пассия певца – Виталина Цымбалюк-Романовская?".По словам артиста, пианистка не скрывает своей ревности. Но сам музыкант лишь разводит на это руками, всем своим видом показывая пренебрежение."Ревнует. Но это ее проблемы, я-то здесь при чем?", – небрежно бросил Прохор.Исполнитель добавил, что бороться с этим просто невозможно. Сам он в общении с экс-супругой не видит ничего странного. Тем более, что он, в свою очередь, не ревнует Виталину к бывшему мужу.