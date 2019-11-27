Не секрет, что редкие фото знаменитостей почти всегда вызывают ажиотаж у поклонников. Так и фото Аллы Пугачевой, на котором звезда предстала без фотошопа и макияжа напугало народ.

Не секрет, что редкие фото знаменитостей почти всегда вызывают ажиотаж у поклонников. Так и фото Аллы Пугачевой, на котором звезда предстала без фотошопа и макияжа напугало народ.На просочившемся в сеть кадре Примадонна сама на себя не похожа, что отметили ее фанаты. Многие высказали мнение, что на изображении совсем не певица, а кто-то еще. Поклонники усомнились, что фотография действительно является подлинной, тем не менее, выяснилось, что это так.На снимке Алла Борисовна позирует без своего привычного сценического грима, отличающегося яркими тенями на глазах, без роскошных костюмов и кучи украшений. Правда, ее роскошная шевелюра осталась при ней, что в купе с лицом без макияжа создает образ милой домашней женщины. Видеть такой Примадонну мало кому доводилось, поэтому поклонники и были встревожены этим образом.Как выяснилось, фото было снято еще в 1995 году и на нем звезде отечественного шоу-бизнеса 46 лет. Снимок специально сделали для первого номера журнала "Стас", который выпускал близкий друг и коллега примадонны Стас Намин. В нем публиковались статьи по темам: театр, музыка, кино, искусство и прочим, сообщает "" со ссылкой на "Комсомольскую правду".9 Ноя 2019 в 11:58 PSTПо словам лидера группы "Цветы", в тот далекий год Примадонна сама согласилась на то, чтобы именно это изображение украсило обложку издания. Музыкант считает, что Алла Борисовна получилась на фото невероятно обаятельной и нежной, просто поклонникам слишком непривычно видеть ее в таком образе."По-моему, фотография получилась хорошая – Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел – все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие", – рассказал Намин.