Днем 27 ноября в актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета состоялась церемония прощания с ученым и президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Проводить ее в последний путь лично пришел президент России Владимир Путин.

Днем 27 ноября в актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета состоялась церемония прощания с ученым и президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Проводить ее в последний путь лично пришел президент России Владимир Путин.Людмила Вербицкая была выдающимся общественным деятелем. Как отмечал в своей телеграмме Владимир Путин, она внесла неоценимый вклад в развитие гуманитарного знания в России.Чтобы проститься с президентом СПбГУ лично, российский лидер прибыл в Санкт-Петербург. Фотографы запечатлели момент, когда Владимир Путин подошел к гробу с телом Людмилы Вербицкой.Президент России не скрывая восхищения говорил о филологе-лингвисте еще при ее жизни. "Когда у меня возникают сложности, я к Людмиле Алексеевне обращаюсь за консультацией", – признался Владимир Путин. Он добавил ,что однажды он позвонил ей прямо с борта самолета. "Людмилу Александровну что ни спросишь – она прямо в эту же секунду! Все знает", – восхитился российский лидер.А в 2018 году Людмила Вербицкая из-за проблем со здоровьем не смогла прибыть в Кремль, где ей планировали вручить нагрудный знак лауреата премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. Тогда Владимир Путин сам приехал к ней в гости.Материал дополняется.