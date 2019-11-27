Известный профайлер Дмитрий Рассохин описал истинное лицо супруги американского
президента. По его мнению, Меланья Трамп практически всегда ходит в маске.
Известный профайлер Дмитрий Рассохин описал истинное лицо супруги американского
президента. По его мнению, Меланья Трамп практически всегда ходит в маске.
Доктор философии, кандидат психологических наук и
ректор института психологии управления изучил кадры первой
леди США в самых разных ситуациях. Он пришел к выводу, что Меланья Трамп сильно
меняется, когда появляется на публике.
По словам
эксперта, такой психотип относится к категории демонстративных, когда человек
любит быть у всех на виду, хорошо играет и справляется с любой ролью. Однако
нервная система Меланьи Трамп не очень сильная, поэтому у нее периодически прорываются
через маску настоящие эмоции.
"Говорят они о
том, что ей не всегда нравится то, что она делает", – цитирует Рассохина .
Он отметил, что Меланья Трамп иногда сдерживает гнев, когда к ней прикасаются –
это ей не всегда по душе. "А вот когда она с детьми, сразу же расцветает,
становится настоящей, с реальными эмоциями", – высказался специалист.
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