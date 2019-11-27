Известный профайлер Дмитрий Рассохин описал истинное лицо супруги американского президента. По его мнению, Меланья Трамп практически всегда ходит в маске.

Известный профайлер Дмитрий Рассохин описал истинное лицо супруги американскогопрезидента. По его мнению, Меланья Трамп практически всегда ходит в маске.Доктор философии, кандидат психологических наук иректор института психологии управления изучил кадры первойледи США в самых разных ситуациях. Он пришел к выводу, что Меланья Трамп сильноменяется, когда появляется на публике.По словамэксперта, такой психотип относится к категории демонстративных, когда человеклюбит быть у всех на виду, хорошо играет и справляется с любой ролью. Однаконервная система Меланьи Трамп не очень сильная, поэтому у нее периодически прорываютсячерез маску настоящие эмоции."Говорят они отом, что ей не всегда нравится то, что она делает", – цитирует Рассохина .Он отметил, что Меланья Трамп иногда сдерживает гнев, когда к ней прикасаются –это ей не всегда по душе. "А вот когда она с детьми, сразу же расцветает,становится настоящей, с реальными эмоциями", – высказался специалист.Материал дополняется