Глава антидопингового агентства Соединенных Штатов Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от участия в Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Токио. По его мнению, такой шаг поможет ..

Глава антидопингового агентства Соединенных Штатов Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от участия в Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Токио. По его мнению, такой шаг поможет защитить честных спортсменов и изменить поведение России."Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Настало время для самого жесткого наказания", – приводит его слова "Интерфакс".Напомним, в минувший понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выпустил рекомендацию об отстранении России от участия на международных турнирах. Согласно опубликованному докладу, спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, передает телеканал "".