Недавно стало известно, что между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел разлад. Музыкант рассказал о скандале с участием его бывшей девушки Татьяны Гудзевой. Она заявила, что родила от него ребенка.

Недавно стало известно, что между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел разлад. Музыкант рассказал о скандале с участием его бывшей девушки Татьяны Гудзевой. Она заявила, что родила от него ребенка.Исполнитель утверждает, что вся эта история не более, чем обычное шоу. Он считает поступки экс-возлюбленной пиар-ходом и не скрывает, что прекрасно к этому относится."Я за любой пиар. Хорошими делами нельзя прославиться, к сожалению. Мы можем долго строить из себя святых, но это никому не интересно", – заявил артист.Стоявшая рядом Лариса Копенкина поддержала бывшего супруга шуткой, сказав, что они грешники. Рассмеявшийся Прохор решил добить ситуацию и игриво добавил: "Да, мы грешники, так что встречайте – наша новая суррогатная мать – Лариса Копенкина". После чего они одновременно засмеялись, и певец стиснул пенсионерку в объятиях.Также корреспонденту "Дни.ру" удалось выяснить, что экс-супруги всегда советуются насчет новых избранников. Вот только им, как правило, не нравится выбор друг друга."Самая лучшая – это, конечно, Ларочка", – честно признался Прохор.Кроме того, бывшие муж и жена не отрицают, что когда-нибудь снова могут сойтись. Как говорится, чем Бог не шутит! Ведь даже сейчас, спустя четыре года после развода, им удается сохранить теплые отношения и нежные чувства друг к другу.