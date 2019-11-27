Глава Белого дома уверен, что расследование по импичменту, которое проводит Конгресс, ему не навредит. Более того, Дональд Трамп считает, что оно поможет ему выиграть президентские выборы.

Глава Белого дома уверен, что расследование поимпичменту, которое проводит Конгресс, ему не навредит. Более того, ДональдТрамп считает, что оно поможет ему выиграть президентские выборы.Такое смелое заявление американский лидер сделална митинге перед сторонниками во Флориде. Он не упускает ниодной возможности, чтобы поддеть демократов.США много лет живет шутливая традиция помилования индеек в день Благодарения. На церемонииприсутствуют две индейки: главная виновница торжества и ее "двойник",на случай если с первой что-то произойдетили она сбежит. Президенты страны из года в год дают таким птицам именаи после церемонии отправляют в зоопарки. Рейтинг этого действа,возведенного в ранг шоу, Дональд Трамп поднял еще и острыми репликами.Президент США всвоей речи намекнул, что журналисты – производители фальшивых новостей – похожина стервятников. А сами индюшки напрямую перекликаются с грозящим ему импичментом."К счастью, они сохраняют спокойствие в любых ситуациях. Это очень важно,потому что они уже получили повестки в подвал Адама Шиффа в четверг, этоправда. Кажется, демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок с индейками",– приводит слова Дональда ТрампаМатериал дополняется