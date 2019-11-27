В рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, которые должны состояться 9 декабря в Париже, осуществиться первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сообщается, что российский и украинский лидер с высокой долей вероятности смогут провести и разговор тет-а-тет.

В рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, которые должны состояться 9 декабря в Париже, осуществиться первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сообщается, что российский и украинский лидер с высокой долей вероятности смогут провести и разговор тет-а-тет.Предстоящие переговоры в нормандском формате соберут за одним столом переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины впервые с 2016 года. А для Владимира Путина и Владимира Зеленского это станет первой личной встречей. Ожидается, что в рамках встречи мировые лидеры попытаются убедить украинского президента выполнить обязательства, которые Киев взял на себя в рамках минских соглашений.При этом издание "" со ссылкой на информированный источник сделало неожиданное заявление о переговорах Путина и Зеленского. Сообщается, что помимо встречи двух президентов на полях саммита, близка к 100% вероятность, что у политиков состоится разговор наедине.Отмечается, что двусторонние встречи президентов практиковались и тогда, когда Украиной руководил еще Петр Порошенко. Однако на этот раз Владимир Зеленский может получить от Владимира Путина приглашение посетить Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году.Материал дополняется.