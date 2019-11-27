Ведущая реалити-шоу Дом-2 Ольга Орлова ошарашила публику новой фотосессией. Пользователи закидали ее камнями.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова ошарашила публику новой фотосессией. Пользователи закидали ее камнями.Несмотря на свои 42 года телеведущая продолжает удивлять поклонников своей роскошной фигурой. Она не стесняется облегающих нарядов и знает, как выгодно подать себя при любой ситуации. Орлова нередко публикует фото в купальнике, исправно доказывая, что и после 40 женщина может выглядеть весьма притягательно.В этот же раз знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" весьма любопытный кадр. Отдыхая на Сейшельских островах, соведущая Влада Кадони решила показать себя во всей красе и обнажилась перед камерой. Все свои основные достопримечательности Ольга прикрыла пальмовой ветвью. Ракурс взят такой, что при всем желании нельзя рассмотреть излишние подробности."Доброе утро", – пожелала Орлова подписчикам. Текст она сопроводила забавным смайликом в виде солнышка. Тем не менее, злопыхатели все равно нашли к чему придраться. Пользователи сети высказали мнение, что в таком возрасте женщине не стоило бы показывать свое тело обнаженным. Многие посчитали подобный снимок чересчур вызывающим, о чем не преминули высказаться.26 Ноя 2019 в 11:23 PST"Стыдоба" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Да просто ужас уже люди без одежды фоткаются. Взрослая женщина", "Седина в голову бес в ребро🙈", "Для себя можно , но не на показ", "Называется...пенсия на горизонте, а она туда же ))", "********** какойто выставила", "На это же ваш сын взрослый смотрит как так !!!!!?????", – высказались комментаторы.