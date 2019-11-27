Школы Мурманской области отмечают 30-летие международной Конвенции ООН о правах ребёнка. Так, в МБОУ Мурманска СОШ №3 этому событию посвятили Неделю правовых знаний. Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган сегодня посетил школьников. Он приготовил подарки, а еще предстоит познавательная беседа.

Школы Мурманской области отмечают 30-летие международной Конвенции ООН о правах ребёнка. Так, в МБОУ Мурманска СОШ №3 этому событию посвятили Неделю правовых знаний. Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган сегодня посетил школьников. Он приготовил подарки, а еще предстоит познавательная беседа.Идею полезных встреч поддержали и сотрудники ГИБДД, которые еще раз рассказали о правилах поведения на дорогах, особенно в полярную ночь. Во время диалога ученики школы указали на неудобные участки дорог и рассказали о сложных ситуациях. В дальнейшем эта информация поможет специалистам выстраивать разумные транспортные схемы.Как передает ГТРК "Мурман", тематические занятия с ребятами также провели специалист Управления по контролю за оборотом наркотиков, следователь полиции и секретарь комиссии по делам несовершеннолетних. Представители этих ведомств уже не первый раз проводят встречи и стараются предостеречь детей от ошибок и рассказать им об их правах. Директор школы № 53 Максим Лангуев считает, что конечно классный руководитель проводит свои мероприятия, но когда приходит именно какое-то ведомство и когда урок ведёт человек в форме или костюме - для детей это очень весомо.