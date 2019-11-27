Сергей Шнуров получил приглашение посетить крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС. На заводе Атоммаш музыкант сможет лично увидеть сварщика будущего.
Сергей Шнуров получил приглашение посетить крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС. На заводе "Атоммаш" музыкант сможет лично увидеть "сварщика будущего".
В программе "Диалоги" на телеканале "Россия-24" Сергей
Шнуров обсудил с министром просвещения Ольгой Васильевой, как привлечь молодежь
к получению востребованных рабочих профессий. Лидер "Ленинграда" посетовал на
негативный образ, закрепившийся за сварщиками в прошлом. "Мы сразу вспоминаем
советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор – и это
сварщик", – заметил музыкант.
Шнуров добавил, что с подобной практикой необходимо
заканчивать. Необходимо сформировать новый образ рабочего и, в частности,
сварщика. "Сергей, абсолютно с вами согласны", – обратились к певцу машиностроители
госкорпорации "Росатом". Они предложили ему лично принять участие в
развенчании мифов.
"Приглашаем к нам на "Атоммаш" в Волгодонск. Познакомим с
лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производится
оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете
рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной
реальности", – говорится в сообщении холдинга.
О том, что "Росатом" может гордиться своими сварщиками,
говорят и объективные факты. Так, четверо сотрудников "Атоммаша" – Дуймамед,
Кучерявин, Григорович, Коробейников – становились абсолютными победителями
российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills
Hi-Tech. В 2019 году лучшим сварщиком страны также был признан представитель
холдинга.
Кроме того, в 2018 году на базе "Атоммаша" был открыт Центр
профессиональных компетенций "Сварочные технологии". Наставниками там выступают
чемпионы WorldSkills. Обучение рассчитано не только на подготовку новых
чемпионов российского и международного класса, но и на повышение
профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей
промышленности страны.
Машиностроительный гигант "Атоммаш" был построен в
Волгодонске в 1970-е годы как крупнейший отечественный изготовитель
оборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло в
холдинг "Атомэнергомаш", который является частью машиностроительного дивизиона
госкорпорации "Росатом".