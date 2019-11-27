Сергей Шнуров получил приглашение посетить крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС. На заводе Атоммаш музыкант сможет лично увидеть сварщика будущего.

Сергей Шнуров получил приглашение посетить крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС. На заводе "Атоммаш" музыкант сможет лично увидеть "сварщика будущего".В программе "Диалоги" на телеканале "Россия-24" СергейШнуров обсудил с министром просвещения Ольгой Васильевой, как привлечь молодежьк получению востребованных рабочих профессий. Лидер "Ленинграда" посетовал нанегативный образ, закрепившийся за сварщиками в прошлом. "Мы сразу вспоминаемсоветское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор – и этосварщик", – заметил музыкант.Шнуров добавил, что с подобной практикой необходимозаканчивать. Необходимо сформировать новый образ рабочего и, в частности,сварщика. "Сергей, абсолютно с вами согласны", – обратились к певцу машиностроителигоскорпорации "Росатом". Они предложили ему лично принять участие вразвенчании мифов."Приглашаем к нам на "Атоммаш" в Волгодонск. Познакомим случшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производитсяоборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможетерассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современнойреальности", – говорится в сообщении холдинга.О том, что "Росатом" может гордиться своими сварщиками,говорят и объективные факты. Так, четверо сотрудников "Атоммаша" – Дуймамед,Кучерявин, Григорович, Коробейников – становились абсолютными победителямироссийского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkillsHi-Tech. В 2019 году лучшим сварщиком страны также был признан представительхолдинга.Кроме того, в 2018 году на базе "Атоммаша" был открыт Центрпрофессиональных компетенций "Сварочные технологии". Наставниками там выступаютчемпионы WorldSkills. Обучение рассчитано не только на подготовку новыхчемпионов российского и международного класса, но и на повышениепрофессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслейпромышленности страны.Машиностроительный гигант "Атоммаш" был построен вВолгодонске в 1970-е годы как крупнейший отечественный изготовительоборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло вхолдинг "Атомэнергомаш", который является частью машиностроительного дивизионагоскорпорации "Росатом".