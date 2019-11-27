Пенсионерка скончалась после отказа врачей нести её на носилках по лестнице из-за неработающего лифта.

Пенсионерка скончалась после отказа врачей нести её на носилках по лестнице из-за неработающего лифта. на улице Василисина областного центра.Прибывшие на место медики отказались спускать пожилую женщину на носилках с 6-го этажа. Женщина шла по лестнице сама, но на первом этаже ей стало плохо. Врачи не успели ее спасти. В Управлении Следственого комитета выясняют все обстоятельства случившегося , сообщает портал