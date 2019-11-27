Телеведущая Ксения Собчак обустраивает семейное гнездышко.
Знаменитость показала, какой будет детская ее трехлетнего сына Платона.
Телеведущая Ксения Собчак обустраивает семейное гнездышко.
Знаменитость показала, какой будет детская ее трехлетнего сына Платона.
Ксения Собчак строит особняк в Подмосковье. Возведение
нового дома звезда начала незадолго до свадьбы с режиссером Константином
Богомоловым.
Еще в сентябре Ксения Собчак позировала у голых стен, на
месте окон и дверей ее дома зияли дыры. Однако уже в ноябре знаменитость
сообщила, что строители поработали на славу: теперь предстоит разработать внутренний интерьер.
Блондинка решила сама заняться дизайном помещений. Первым делом
теледива взялась за обустройство главной комнаты – детской для сына, которого родила от первого
мужа – актера Максима Виторгана.
На днях Ксения Собчак выбирала обои и мебель в модном
бутике, в котором, по ее словам, собрано максимально количество дизайнерских
брендов. Теледива показала, как примерно будет выглядеть комната ее наследника в загородном доме.
Знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм" фото, на
котором она лежит на маленькой кровати, которая, судя по всему, установлена в выставочном
зале магазина. Стены импровизированной комнаты и постельное белье украшают изображения
медвежонка Паддингтона. Над кроватью установлены подвесные полки с книгами и
игрушками.
"Я уверена, что Платону понравится его новая комната. А
когда он подрастет, мы вместе поменяем детскую", – написала в
микроблоге.
26 Ноя 2019 в 5:28 PST
В комментариях к публикации подписчики телеведущей отметили,
что размещать полки над кроватью опасно: ребенок может удариться, либо с них на
малыша может что-то свалиться. Другие отмечали, что в обуви залезать на кровать
– это некрасиво.
Напомним, запланировала в новом доме большую
спальню и огромную гардеробную. Также знаменитость оставила комнату для второй
детской. Теледива планирует завести второго ребенка.
19 Сен 2019 в 10:58 PDT