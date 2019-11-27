Телеведущая Ксения Собчак обустраивает семейное гнездышко. Знаменитость показала, какой будет детская ее трехлетнего сына Платона.

Телеведущая Ксения Собчак обустраивает семейное гнездышко.Знаменитость показала, какой будет детская ее трехлетнего сына Платона.Ксения Собчак строит особняк в Подмосковье. Возведениенового дома звезда начала незадолго до свадьбы с режиссером КонстантиномБогомоловым.Еще в сентябре Ксения Собчак позировала у голых стен, наместе окон и дверей ее дома зияли дыры. Однако уже в ноябре знаменитостьсообщила, что строители поработали на славу: теперь предстоит разработать внутренний интерьер.Блондинка решила сама заняться дизайном помещений. Первым деломтеледива взялась за обустройство главной комнаты – детской для сына, которого родила от первогомужа – актера Максима Виторгана.На днях Ксения Собчак выбирала обои и мебель в модномбутике, в котором, по ее словам, собрано максимально количество дизайнерскихбрендов. Теледива показала, как примерно будет выглядеть комната ее наследника в загородном доме.Знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм" фото, накотором она лежит на маленькой кровати, которая, судя по всему, установлена в выставочномзале магазина. Стены импровизированной комнаты и постельное белье украшают изображениямедвежонка Паддингтона. Над кроватью установлены подвесные полки с книгами иигрушками."Я уверена, что Платону понравится его новая комната. Акогда он подрастет, мы вместе поменяем детскую", – написала вмикроблоге.26 Ноя 2019 в 5:28 PSTВ комментариях к публикации подписчики телеведущей отметили,что размещать полки над кроватью опасно: ребенок может удариться, либо с них намалыша может что-то свалиться. Другие отмечали, что в обуви залезать на кровать– это некрасиво.Напомним, запланировала в новом доме большуюспальню и огромную гардеробную. Также знаменитость оставила комнату для второйдетской. Теледива планирует завести второго ребенка.19 Сен 2019 в 10:58 PDT