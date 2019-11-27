Телеведущая Лариса Гузеева нашла пару минут, чтобы поболтать с поклонниками. Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала была крайне прямолинейна.

Телеведущая Лариса Гузеева нашла пару минут, чтобы поболтатьс поклонниками. Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала была крайне прямолинейна.На днях знаменитость вернулась из детокс-клиники.Телеведущая под присмотром врачей девять дней боролась с лишним весом с помощьюдиет и аппаратных процедур. В итоге Ларисе Гузеевой удалось потерять пятькилограммов и обновить имидж – она вновь стала брюнеткой.Однако вне стен медицинского учреждения звезде держать диетуоказалось сложно. Отвечая на вопросы подписчиков личного "Инстаграм" Гузеевапризналась, что позволила себе вкусности."Расскажите, как вам живется послепохудительно-реабилитирующего санатория! И вообще – оно того стоило? Поделитесьвпечатлениями", – поинтересовалась одна из поклонниц. "Сорвалась вчера насъемках, но я беру себя в руки", – призналась звезда шоу "Давайпоженимся!".Также знаменитость ответила на вопросы, не касающиеся еевнешнего вида. "А можно Вам задать вопрос? Как вы относитесь к Харламову из "Камедиклаб"?" – любопытничал обыватель. "У нас обоих лишний вес", – жестко прошласьпо комику Лариса Гузеева.26 Ноя 2019 в 8:42 PSTОтметим, что звезда шоу "Давай поженимся!", как показалось,была не в духе. Одну из подписчиц знаменитость и вовсе грубо отбрила. "Спокойней!Ведите себя выше таких уродцев, не отвечаете им..." – посоветовала телеведущейподписчица. "Я сама разберусь, кому мне отвечать и выше кого мне быть", -послала подальше поклонницу .Напомним,юморист Гарик Харламов часто высмеивает в личном микроблоге телеведущую и ее шоу "Давайпоженимся!". Иногда комик перегибает палку и остроты о кажутсяочень обидными и даже жестокими.25 Окт 2019 в 6:30 PDT