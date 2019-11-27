Телеведущая Лариса Гузеева нашла пару минут, чтобы поболтать
с поклонниками. Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала была крайне прямолинейна.
Телеведущая Лариса Гузеева нашла пару минут, чтобы поболтать
с поклонниками. Звезда шоу "Давай поженимся!" Первого канала была крайне прямолинейна.
На днях знаменитость вернулась из детокс-клиники.
Телеведущая под присмотром врачей девять дней боролась с лишним весом с помощью
диет и аппаратных процедур. В итоге Ларисе Гузеевой удалось потерять пять
килограммов и обновить имидж – она вновь стала брюнеткой.
Однако вне стен медицинского учреждения звезде держать диету
оказалось сложно. Отвечая на вопросы подписчиков личного "Инстаграм" Гузеева
призналась, что позволила себе вкусности.
"Расскажите, как вам живется после
похудительно-реабилитирующего санатория! И вообще – оно того стоило? Поделитесь
впечатлениями", – поинтересовалась одна из поклонниц. "Сорвалась вчера на
съемках, но я беру себя в руки", – призналась звезда шоу "Давай
поженимся!".
Также знаменитость ответила на вопросы, не касающиеся ее
внешнего вида. "А можно Вам задать вопрос? Как вы относитесь к Харламову из "Камеди
клаб"?" – любопытничал обыватель. "У нас обоих лишний вес", – жестко прошлась
по комику Лариса Гузеева.
26 Ноя 2019 в 8:42 PST
Отметим, что звезда шоу "Давай поженимся!", как показалось,
была не в духе. Одну из подписчиц знаменитость и вовсе грубо отбрила. "Спокойней!
Ведите себя выше таких уродцев, не отвечаете им..." – посоветовала телеведущей
подписчица. "Я сама разберусь, кому мне отвечать и выше кого мне быть", -
послала подальше поклонницу .
Напомним,
юморист Гарик Харламов часто высмеивает в личном микроблоге телеведущую и ее шоу "Давай
поженимся!". Иногда комик перегибает палку и остроты о кажутся
очень обидными и даже жестокими.
25 Окт 2019 в 6:30 PDT