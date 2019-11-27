Отделение по вопросам миграции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что каждый гражданин России обязан знать о необходимости своевременной замены паспорта гражданина Российской Федерации...

Отделение по вопросам миграции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что каждый гражданин России обязан знать о необходимости своевременной замены паспорта гражданина Российской Федерации. Основания, по которым следует заменить данный документ на новый: достижение 20-и или 45-летнего возраста, смена фамилии, имени, отчества.Начиная со следующих суток после дня рождения или смены ФИО, есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. В случае нарушения установленного срока, гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.Полицейские констатируют, что с появлением портала «www.gosuslugi.ru» (ЕПГУ - Единый портал государственных услуг) замена паспорта не составит труда.Для удобства населения предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для лиц, обратившихся в подразделение по вопросам миграции через ЕПГУ, паспорт изготавливается в течение одного календарного дня после предоставления в отделение необходимого пакета документов.Для того чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале «Госуслуг» осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.Алгоритм регистрации очень прост:1. зайдите на сайт www.gosuslugi.ru2. перейдите по ссылке зарегистрироваться;3. выполните требуемые этапы;Для завершения регистрации, необходим действующий паспорт РФ, при помощи которого, вы сможете подтвердить свое намерение стать пользователем Единого портала государственных услуг.Сотрудники полиции УВД по ТиНАО просят обратить внимание на то, что зарегистрироваться на «Едином портале» следует заблаговременно, поскольку при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации.На территории ТиНАО деятельность, связанную с осуществлением паспортно-визового режима осуществляет Отделение по вопросам миграции УВД по ТиНАО, не тратя время, вы можете заказать услугу на официальном портале www.gosuslugi.ru.Интересующую вас информацию о предоставлении государственных услуг Министерством внутренних дел Российской Федерации посредством Единого портала государственных услуг, вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО https://xn--80appfq.xn--j1adp.xn--b1aew.xn--p1ai/ , а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79