В Петушках полицейские обсудили важную тему со старшеклассниками школы, а в Юрьев-Польском – со студентами местного колледжа.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в рамках мероприятий по профилактике экстремизма совместно с представителями местной администрации, прокуратуры и общественного совета при ОМВД организовали тематическую встречу с учениками старших классов одной из местных школ. С подростками побеседовали на тему административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение правонарушений и преступлений экстремисткой направленности.Открывая мероприятие, правоохранители проверили, насколько хорошо ребята понимают значение слова «экстремизм» и дали пояснение, уточнив определения, озвученные школьниками.Говоря об ответственности, предусмотренной законодательством, полицейские сделали акцент на информации и пользователях Интернет, отметив, что всемирная сеть становится площадкой для распространения радикальной идеологии и необходимо быть крайне внимательными при общении он-лайн и распространении контента с сомнительных сайтов.Встреча прошла в форме диалога, во время которого каждый получил возможность высказаться и подискутировать.Завершилось мероприятие правовой викториной, победители которой получили заслуженные подарки.Беседу на аналогичную тему провели сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району со студентами индустриально-гуманитарного колледжа. В ходе встречи полицейские ответили на вопросы о том, что такое экстремизм и какая ответственность предусмотрена за распространение информации, возбуждающей ненависть и вражду по различным признакам.