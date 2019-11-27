В Подмосковье женщине преклонного возраста пришлось разместиться на полу в автобусе. Дело в том, что никто из пассажиров не уступил ей место. Ехал на транспорте, уже полностью забитом ..

В Подмосковье женщине преклонного возраста пришлось разместиться на полу в автобусе. Дело в том, что никто из пассажиров не уступил ей место."Ехал на транспорте, уже полностью забитом людьми. Сесть было негде, но я особо и не стремился найти себе место. На следующей остановке зашла эта бабушка. Мне показалось, что ей не меньше 80 лет. Прошла к водителю, оплатила проезд, все пассажиры ее видели. Вернулась в конец автобуса и села на пол. Так и ехали до конечной, никто не встал и не уступил ей место",– цитирует очевидца . Пользователи Сети жестко раскритиковали людей, которые даже не шелохнулись при виде пожилой женщины. Видимо, у некоторых совсем нет совести.