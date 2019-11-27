Партнёром проекта выступило АО «Киржачская типография»

В селе Заречье Киржачского района открылся музейный комплекс «Бархатная Слобода».Партнёром проекта выступило АО «Киржачская типография»Лучший в странеМало кто знает, что небольшое село Заречье близ Киржача на всю страну славилось своими мастерами-ткачами. Здесь вольные казённые крестьяне Думновы своими силами открыли небольшое домашнее дело по производству высококачественного шёлка и бархата, а позже разрослось в фабрику, продукция которой славилось на всю страну. Думновский бархат и шёлк ручной работы поставляли к царскому двору, тканями из Заречья торговали элитные столичные магазины. Местные ткачи обеспечивали шёлком и бархатом всю Россию.- Четыре поколения моих предков занимались производством шёлковых тканей - тканей сложных, красивых, - рассказала прямая наследница Думновых Галина Масленникова. - Шёлк и бархат ткали не только в Заречье – промысел охватывал весь Покровский уезд. Благодаря им Россия, не имеющая собственной сырьевой базы, вышла по производству шёлковых тканей на 4-е место в мире.Но сохранить промысел, прославивший Заречье и весь Покровский уезд Филипповской волости, не удалось. Рассказать о традициях предков Галина Масленникова решила во что бы то ни стало: выкупила усадьбу в центре села, где жил её дедушка Сергей Иванович и родилась мама, и открыла в нем музей. Рядом разместила «Светёлку» (так назывались бревенчатая сельская фабрика), где на старинных ручных шёлкобархатоткацких станках, которые удалось восстановить, показывают, как создавали легендарный думновский бархат. Такого музея в России больше нет.Чай для борьбы с пьянствомСлева от владений Галины Масленниковой - бывший дом фабриканта-шелковика Яшухина. Его выкупил известный меценат, генеральный директор ОА «Киржачская типография» Евгений Фёдоров. Полуразрушенное здание после реставрации преобразилось до неузнаваемости. В доме Яшухина Евгений Фёдоров создал музей «Русских чайных традиций». Вместе с музеем-усадьбой Думновых он стал музейным комплексом «Бархатная слобода».Как рассказал Евгений Сергеевич, чайные стали активно распространяться в России при Александре II: так боролись с пьянством. Например, Киржачское «Общество трезвости» открывало чайные в каждом селе. Теперь знакомство с чайными русскими традициями будет проходить в музейном комплексе «Бархатная слобода».- Музейный комплекс «Бархатная слобода» - это восстановление среды и бытования уникального промысла – шёлкового бархатного ткачества, ранее забытого и утерянного. Я убеждён, что, если нельзя восстановить традиции домашнего бархатного ткачества, нужно сделать всё, чтобы о них не забыли. Музейный комплекс расскажет гостям о жизни знаменитых фабрикантов-шелковиков, покажет обстановку и быт семьи в большом купеческом доме, восстановленном силами Галины Масленниковой, расскажет о труде семьи сельского ткача в домашней фабрике – «Светёлке», работающих на старинном шелково-ткацком оборудовании и, конечно, поведает об отдыхе и праздничных посиделках жителей села Заречье в «Чайной Яшухиных».К слову, открытие музейного комплекса «Бархатная слобода» состоялось по проекту Галины Масленниковой, победителя грантового конкурса Президента Российской Федерации.ВыноскаВ доме Яшухина Евгений Фёдоров создал музей «Русских чайных традиций». Вместе с музеем-усадьбой Думновых он стал музейным комплексом «Бархатная слобода».