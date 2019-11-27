Списки погибших на Майдане, которых на Украине теперь принято называть небесной сотней - недостоверны. С таким заявлением выступила бывшая глава минюста страны Елена Лукаш. По словам экс-министра, как минимум, 36 человек из ста пяти, которые после тех событий стали Героями Украины, на самом деле умерли от сердечной недостаточности, обморожений или после драк.

Списки погибших на Майдане, которых на Украине теперь принято называть "небесной сотней" — недостоверны. С таким заявлением выступила бывшая глава минюста страны Елена Лукаш. По словам экс-министра, как минимум, 36 человек из ста пяти, которые после тех событий стали Героями Украины, на самом деле умерли от сердечной недостаточности, обморожений или после драк. Причём, многие даже не были на главной площади Киева, отмечает телеканал "Россия 24". Поэтому Лукаш задаётся вопросом: кому же выгодно удлинять списки жертв?