Футбольный
проект музыканта не оправдал себя. Рэпер Тимати и его партнеры уже успели выйти
из бизнеса.
Футбольный
проект музыканта не оправдал себя. Рэпер Тимати и его партнеры уже успели выйти
из бизнеса.
Футбольное
агентство Black Star Sport в ближайшее время будет ликвидировано, сообщает телеграм-канал Mash. Грандиозный проект
провалился.
Судя по всему, рэпер Тимати не потянул такую ношу.
Примечательно, что последний пост в "Инстаграм"
компании Black Star Sport был опубликован в январе этого года.
Спортивное агентство, основанное в 2017 году, должно было заниматься продвижением молодых игроков, организовывать
корпоративные турниры и развивать детский футбол.
7 Май 2018 в 6:13 PDT
Отметим, в последнее время имя часто упоминается в связи со скандалами с его бывшими подопечными. Как
писали "Дни.ру", певец L'One больше не имеет права выступать под этим псевдонимом из-за распрей с экс-наставником. На
протяжении нескольких месяцев он судился с лейблом Black Star. Артист требовал
оставить за собой его имя и песни, но проиграл дело.
Напомним, между и L'One произошел конфликт. Музыканты устроили "баттл"
в "Инстаграм" со взаимными претензиями и оскорблениями. Бывшие друзья и
коллеги написали друг другу много обидных слов, после чего расстались
врагами.