Футбольный проект музыканта не оправдал себя. Рэпер Тимати и его партнеры уже успели выйти из бизнеса.

Футбольныйпроект музыканта не оправдал себя. Рэпер Тимати и его партнеры уже успели выйтииз бизнеса.Футбольноеагентство Black Star Sport в ближайшее время будет ликвидировано, сообщает телеграм-канал Mash. Грандиозный проектпровалился.Судя по всему, рэпер Тимати не потянул такую ношу.Примечательно, что последний пост в "Инстаграм"компании Black Star Sport был опубликован в январе этого года.Спортивное агентство, основанное в 2017 году, должно было заниматься продвижением молодых игроков, организовыватькорпоративные турниры и развивать детский футбол.7 Май 2018 в 6:13 PDTОтметим, в последнее время имя часто упоминается в связи со скандалами с его бывшими подопечными. Какписали "Дни.ру", певец L'One больше не имеет права выступать под этим псевдонимом из-за распрей с экс-наставником. Напротяжении нескольких месяцев он судился с лейблом Black Star. Артист требовалоставить за собой его имя и песни, но проиграл дело.Напомним, между и L'One произошел конфликт. Музыканты устроили "баттл"в "Инстаграм" со взаимными претензиями и оскорблениями. Бывшие друзья иколлеги написали друг другу много обидных слов, после чего рассталисьврагами.