Суд в Лобне рассматривает дело Оксаны Богдановой - директора реабилитационного центра, откуда два года назад в тяжелом состоянии увезли актера Дмитрия Марьянова. В клинике Феникс он лечился в октябре 2017-го. По данным следствия, артист не раз жаловался сотрудникам на свое плохое самочувствие, однако Богданова отказывалась вызвать ему скорую помощь.

Суд в Лобне рассматривает дело Оксаны Богдановой — директора реабилитационного центра, откуда два года назад в тяжелом состоянии увезли актера Дмитрия Марьянова. В клинике "Феникс" он лечился в октябре 2017-го. По данным следствия, артист не раз жаловался сотрудникам на свое плохое самочувствие, однако Богданова отказывалась вызвать ему скорую помощь.С большим опозданием актера все же госпитализировали, но спасти его не удалось. Богданову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что в результате привело к гибели человека. Ей грозит до шести лет лишения свободы.