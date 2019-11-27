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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2019-svoej-strane-gadit-pugachevu-vtyanuli-v-skandal-s-rotaru.html" target="_blank">Своей стране гадит: Пугачеву втянули в скандал с Ротару</a> - Шумиха вокруг выступлений Софии Ротару в России набирает обороты. Свое виденье ситуации представила скандально известный блогер Лена Миро, которая провела параллель между украинской певицей и Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.