Задолженность технопарка за газ достигла 56,7 млн рублей.

Сегодня газовики в присутствии судебных приставов и полиции отключили от системы газоснабжения Технопарк «Вольгинский». Задолженность технопарка за газ достигла 56,7 млн рублей. С момента смены в 2017 году руководства предприятия политика неплатежей стала нормой. Сообщили в пресс-службе "Газпром Межрегионгаз Владимир".Арбитражный суд Владимирской области вынес решение об обеспечении беспрепятственного доступа к газоиспользующему оборудованию теплоснабжающей организации. Но даже после этого руководство предприятия не только продолжало накапливать долги и всеми возможными способами затягивало судебные процессы, оспаривая образовавшуюся задолженность, но и не пускало газовиков на свою территорию для отключения газа.В связи с тем, что Технопарк оказывает услуги по водоснабжению поселка Вольгинский, «Газпром межрегионгаз Владимир» заранее уведомило администрации района и поселка об отключении газа. В итоге комиссия по ЧС приняла решение обязать Технопарк обеспечить обогрев технических помещений, связанных с работой систем водоснабжения и водоотведения за счет альтернативных источников тепла.