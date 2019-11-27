Состоялись два матча пятого тура Лиги чемпионов в группе В. Тоттенхэм, проводивший второй матч под руководством Жозе Моуринью, нанес поражение греческому Олимпиакосу 4:2, уступая по ходу встречи 0:2.

Состоялись два матча пятого тура Лиги чемпионов в группе В. "Тоттенхэм", проводивший второй матч под руководством Жозе Моуринью, нанес поражение греческому "Олимпиакосу" 4:2, уступая по ходу встречи 0:2.К 20 минуте "Олимпиакос" выигрывал в Лондоне 2:0 после ударов Юссефа Аль-Араби и Рубена Семеду. Но перед самым перерывом Деле Алле отыграл один гол и подарил "шпорам" надежду на спасение. Через пять минут после возобновления встречи Гарри Кейн сделал счет равным. На 73 минуте правый защитник лондонцев Серж Орье вывел свою команду вперед. Закрепил победу "Тоттенхэма" второй гол Кейна.В Белграде "Црвена Звезда ничего не могла противопоставить "Баварии". Чемпионы Германии забили шесть безответных мячей. Четыре гола на счету Роберта Левандовского. По разу отличились Леон Горецка и Корентен Толиссо.После пяти туров у "Баварии" 15 очков из 15 возможных. 10 очков у "Тоттенхэма". Оба клуба обеспечили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Борьбу за третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы, ведут "Црвена Звезда" и "Олимпиакос", у которых соответственно 3 очка и 1.