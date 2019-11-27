Президент США Дональд Трамп в преддверии Дня Благодарения торжественно помиловал двух индеек. Традиция символической церемонии продолжается со времён президентства Авраама Линкольна.

Президент США Дональд Трамп в преддверии Дня Благодарения торжественно "помиловал" двух индеек. Традиция символической церемонии продолжается со времён президентства Авраама Линкольна.В этом году президентская милость коснулась птиц по имени Масло и Хлеб, сообщает телеканал "Россия 24". Американский лидер пошутил в политическом ключе, дескать, индейкам рано радоваться, ведь их уже вызвали в Конгресс — для дачи показаний по импичменту главе государства."К счастью, Хлеб и Масло были специально выращены, чтобы сохранять спокойствие в любых условиях, что будет очень кстати, потому что они уже получили повестки, которые обязывают их явиться в подвал Адама Шиффа в четверг", — посмеялся президент США.