Елизавета Туктамышева поразила россиян новым трюком. Девушка идеально выполнила один из сложнейших элементов фигурного катания.

Елизавета Туктамышева поразила россиян новым трюком. Девушка идеально выполнила один из сложнейших элементов фигурного катания.Несмотря на тот факт, что сейчас спортивный Олимп все больше покоряют молодые спортсменки, Елизавета не намерена уступать им. Так на одной из тренировок фигуристка исполнила четверной тулуп. Стоит подчеркнуть, что это прыжок из категории ультра-си, которым во всем мире стабильно владеют только две фигуристки: Анна Щербакова и Александра Трусова.В арсенале Туктамышевой есть еще один сложный элемент, который во всем мире умеет исполнять не так много спортсменок, – тройной аксель. Если Елизавета сможет вывести на стабильный уровень и четверной тулуп, то она будет готова проявить себя на чемпионате России, сообщает .26 Ноя 2019 в 3:18 PST