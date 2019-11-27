Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.Якобы власти Турции дали указания своим представителям в НАТО блокировать любые планы, пока Североатлантический блок не поддержит операцию Анкары в Сирии, и не признает подразделения курдов — террористами.В 2016 году на саммите НАТО приняли решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Якобы для защиты от российской угрозы. Хотя в МИДе России неоднократно называли эти действия провокацией, напоминает телеканал "Россия 24".