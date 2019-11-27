В минувшее воскресенье в эфире появился седьмой выпуск нашумевшего шоу План Б. Тогда зрители раскритиковали одну из участниц Олесю Романо, однако девушка резво поставила злопыхателей на место.

В минувшее воскресенье в эфире появился седьмой выпуск нашумевшего шоу "План Б". Тогда зрители раскритиковали одну из участниц Олесю Романо, однако девушка резво поставила злопыхателей на место.Тимур Батрутдинов нередко проявляет свои чувства к участницам проекта, хоть и делает это весьма своеобразно. Так он сперва вернул на проект Светлану Филию, с которой успел поцеловаться, а после выгнал ее. Шоумен также поцеловался с моделью Олесей Романо, и если первая девушка вызвала у зрителей воодушевление, то на вторую же обрушился шквал критики.Многие посчитали, что модель весьма ветрена и не подходит такому завидному жениху, как Тимур. Зрители взорвались возмущением, увидев, как девушка целуется с любимой знаменитостью.Впрочем, у Романо было, чем защитить свои честь и достоинство. Вчера она провела прямой эфир на своей странице в социальной сети "Инстаграм", в котором заявила, что позволяет себя целовать далеко не каждому человеку. По словам Олеси, Тимур ей очень понравился. К тому же, инициатива полностью принадлежала юмористу и даже для модели стала несколько неожиданной."Понравилось ли мне целоваться с Тимуром? Конечно. Как нет? Кстати, такой момент. Многие люди начали меня обвинять в том, что я доступная, навязчивая или еще что-то, что я к нему полезла целоваться. Я не лезла к нему целоваться. Тимур сам меня поцеловал. Я вообще не ожидала, что он меня поцелует при всех", – высказалась Романо.24 Ноя 2019 в 8:14 PSTВероятно, такое впечатление у поклонников шоу "План Б" сложилось из-за того, что именно Олеся стала инициатором личной беседы с Батрутдиновым. Девушка отвела его в сторонку, попросив уделить немного времени. По словам модели, ей просто понравилось проводить время с шоуменом.Кроме того, Романо признается, что изначально пошла на проект ради шутки, однако комедиант буквально очаровал ее с первого же взгляда. "Изначально я думала, что пришла по фану, но на свидании ты меня очаровал. Я же могу надеяться на взаимность?" – спросила тогда у Тимура Олеся. "Знаешь, если проект можно было бы закончить на первом же свидании, я бы это сделал с удовольствием", – ответил ей Батрутдинов.