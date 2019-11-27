В Одессе гинекологи нашли способ дополнительного заработка. На протяжении года врачи продавали видео осмотров пациенток иностранным сайтам для взрослых. По данным , видео снимали со ..

В Одессе гинекологи нашли способ дополнительного заработка. На протяжении года врачи продавали видео осмотров пациенток иностранным сайтам для взрослых.По данным , видео снимали со скрытых камер наблюдения. Данные прецеденты получили широкую огласку, когда одна из пациенток случайно обнаружила видео с собой в Сети. "Черный бизнес" продержался целый год, пока его не накрыли полицейские. В случившемся будут разбираться силовики.