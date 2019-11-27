Бывший тренер сборной Швейцарии Якоб Кун умер после продолжительной болезни легких. Известному тренеру было 76 лет.

Бывший тренер сборной Швейцарии по футболу Якоб Кун умер после продолжительной болезни легких. Известному тренеру было 76 лет.Якоб Кун, будучи футболистом, играл за "Цюрих", в составе которого 6 раз становился чемпионом страны. Также он провел больше 60 встреч за сборную Швейцарии. В качестве тренера Кун работал за "Цюрихом", а затем на протяжении семи лет – с 2001 по 2008 возглавлял национальную сборную.При Якобе Куне сборная Швейцарии два раза играла на чемпионатах Европы – в 2004 и 2008. В 2006 швейцарцы играли на чемпионате мира и дошли до 1/8 финала.