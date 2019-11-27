Двадцать ноября в Courtyard Moscow City Center Marriot прошла конференция Urban Space 2019 Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года. В рамках мероприятия прошло три сессии, где выступили ведущие профессионалы отрасли.

На первой сессии под названием "А был ли повод для паники?" выступили представители различных правительственных структур Москвы: Владимир Жидкин – руководитель Департамента развития новых территорий Москвы – рассказал об успешном благоустройстве парковых зон, а также о причинах подорожания квадратного метра в столице. Мария Макарова – заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве – отметила, что застройщикам придется подстраиваться под новые законодательные правила, которые введены для всех с июля этого года.Также на первой сессии выступила Ольга Широкова – директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank – рассказала про особенности каждой сферы недвижимости: квартирная, загородная, туристическая, офисная, складская, торговая. Про важность развития инфраструктуры и городской среды говорила Марина Любельская – первый заместитель генерального директора Концерна "КРОСТ" и Андрей Колочинский – управляющий партнер "ВекторСтройФинанс".Евгений Дячкин – руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ-Банка – рассказал про изменения на рынке продаж ипотек. Он отметил, что наибольшей популярностью пользуется программа "семейная". Она занимает 15% от продаж. Также на сессии выступил Роман Сычев – вице-президент по стратегическому развитию и инвестициям ГК "Инград". Он заявил, что никакой паники на рынке в связи с переходом на проектное финансирование и не было. Все, что сейчас происходит в сфере недвижимости – это нормальное развитие рынка.Про ситуацию на рынке недвижимости Санкт-Петербурга рассказал Анзор Берсиров – руководитель проектов КОТ ПАО "Строительный трест". Он отметил, что в северной столице зафиксировано наибольшее количество обанкротившихся застройщиков с июля этого года.Про слабый интерес инвесторов к московскому рынку недвижимости рассказал Саян Цыренов – директор отдела по сопровождению сделок в недвижимости PwC. Ольга Архангельская – руководитель группы по оказанию услуг компании EY подчеркнула, что сейчас рынок аренды офисной недвижимости автономен от государственного аппарата, что является показателем "здоровости" рынка.Модерировала первую сессию Любовь Цветкова – Председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы.На второй сессии, которая называлась "От теории к практике" выступил Валерий Мищенко – председатель совета директоров Kaskad Family. Он рассказал о трудностях выживания на подмосковном рынке малоэтажной застройки. Директор по развитию "Метриум" Наталья Сазонова – рассказала про вечное противостояние "первички" и "вторички" или о том, как и почему побеждает первичная недвижимость. Дмитрий Логинов – руководитель юридического департамента агентства недвижимости "БОН ТОН" рассказал, почему очередная реформа сферы не дает выполнить планы по национальным проектам.О том, что лоты с черновой отделкой постепенно уходят с рынка рассказал Сергей Егоров – управляющий партнер S.A. Ricci. Также в рамках этой сессии прозвучали выступления Евгения Скаридонова – управляющего директора PNK Group, Анастасии Никольской – директора по продаже проектов элитного и премиум-класса Группы ПСН, Артема Захарова – менеджера по работе с ключевыми клиентами "Авито Недвижимость" и Даниила Орлова – управляющего директора компании "of.ru".Модератором сессии выступила руководитель отдела "Недвижимость" радиостанции Business FM Валерия Мозганова. Она четко, смело и структурно комментировала выступления спикеров.На третьей сессии с говорящим названием "Провалы в недвижке" выступили представители различных компаний, которые на конкретных кейсах разобрали наиболее частые ошибки в сфере недвижимости. Олег Ступеньков – руководитель брокерско-консалтинговой компании "Топ Идея" рассказал, какие маркетинговые хитрости можно использовать, чтобы улучшить показатели продаж.Кроме того, на третьей сессии выступил Павел Брызгалов – руководитель департамента по развитию продукта ГК ФСК, а также представительницы компаний Colliers International и "Метриум" Екатерина Фонарева и Наталья Сазонова. Руководила третьей сессией Анастасия Кременчук - главный редактор Arendator.ru, Urbanus.ru, Cottage.ru и журнала "ЛИЦА".