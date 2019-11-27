В Усолье побывали депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Российское село" Геннадий Кулик и координатор проекта на территории региона Айтуган Текегалиев.

Победителем конкурса "Самая красивая деревня" во Владимирской области стало село Усолье Камешковского района. Конкурс проводится сторонниками партии "Единая Россия". Накануне, в преддверии реализации программы комплексного развития села, в Усолье побывали депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Российское село" Геннадий Кулик и координатор проекта на территории региона Айтуган Текегалиев.Красоту усольцы наводили всем селом. Кто скворечники вешал, кто наличники красил. За победу в конкурсе "Самая красивая деревня" село Усолье получило 150 тысяч рублей. Теперь будут решать, на что их потратить.Нина Герасимова, староста села: «Хотелось бы и храму помочь, хотелось бы и праздники продолжать свои, хотелось бы и порядок наводить. Поэтому мы будем решать вместе с нашим советом и далее будем решать на сходе жителей».Здесь чтят свою историю, бережно хранят память о героях. Экспонаты в музей деревенского быта собирали по домам. Геннадий Кулик отметил важность работы активистов села. По словам депутата Госдумы, опытного агрария, программу поддержки сельских жителей нужно развивать и дальше. А чтобы понимать, куда именно направлять средства, необходимо разработать так называемый паспорт села, который должен стать публичным. Важно рассказывать, что планируется, а в ответ - слушать мнение селян.ГеннадийКулик, депутат Госдумы: «Нам надо определиться, что крайне важно в первую очередь там сделать и построить. Это должен быть паспорт, паспорт этого села. Когда мы туда придем и сделаем конкретное дело для этих людей, которые живут в этом конкретном селе. Тогда и контролировать легко».Местные жители утверждают, всё делали в первую очередь не для конкурса даже, а для себя. И детская площадка, и мост, объединивший края деревни. По словам старосты, когда люди видят результат - они активнее включаются в работу.Екатерина Максимова, Илья Хлудов.«Вести-Владимир»