ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алексеева Ромео Тариэловича...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алексеева Ромео Тариэловича, 1981 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 14 января 2007года.Приметы: на вид 25-­30 лет, рост 160-­174 см., худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.Особые приметы: на правой икре татуировка кельтский узор, на правом плече татуировка кельтский узор.Одежда: спортивная шапка черного цвета, куртка черная, джинсы светло-голубые, черные носки, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73