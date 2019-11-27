ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Матюхина Ивана Сергеевича...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Матюхина Ивана Сергеевича, 1935 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2005 года.Приметы: на вид 75-80 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы прямые седые, глаза голубые, особенности глаз: носит очки.Особые приметы: на левой кисти ампутированы пальцы, на стопе правой ноги ампутированы пальцы, на запястье татуировка «нет в жизни счастья».Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).