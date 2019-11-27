Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал не допустить возобновления страной прямых закупок газа из России. Однако эта инициатива лидера партии Европейская солидарность широкой поддержки почему-то не нашла.

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал не допустить возобновления страной прямых закупок газа из России. Однако эта инициатива лидера партии "Европейская солидарность" широкой поддержки почему-то не нашла.Возможность того, что голубое топливо из России будет поступать на Украину напрямую, без европейских наценок за реверс, по каким-то причинам сильно беспокоит Петра Порошенко. Однако даже украинские эксперты, судя по всему, стали догадываться, что введенная им усложненная схема в конечном счете лишь бьет по кошельку конечного потребителя.В слова политика о недопустимости экономического сотрудничества с "агрессором" народ уже не верит. "Торговля с Россией по-прежнему остается. Она была и во времена Порошенко, когда он был президентом", – цитирует украинского политолога и экономиста Александра Дудчака.Газовый вопрос в те годы снимался, поскольку украинцы доплачивали европейцам за право не считать купленное ими голубое топливо российским. Однако торговля другими товарами, как и раньше, осуществлялась напрямую и не вызывала протестов у Петра Порошенко.Материал дополняется.