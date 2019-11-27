В областном центре сегодня завершается благотворительная акция помощи бездомным животным. Под хэштегом УсыЛапыХвост33. Её организовала владимирская команда Молодёжки ОНФ.

В областном центре сегодня завершается благотворительная акция помощи бездомным животным. Под хэштегом УсыЛапыХвост33. Её организовала владимирская команда Молодёжки ОНФ.Сегодня, с 9 до 18.00 по адресу Электроприборовский проезд, д. 2А, кабинет 5 все неравнодушные владимирцы могут принести помощь для братьев наших меньших. Необходимы газеты, сухой и жидкий корм для кошек и собак, впитывающие плёнки, шприцы, бинты, медикаменты для животных, одеяла, пледы, простыни. В последнюю неделю ноября состоится прогулка добровольцев с собаками. Девиз акции: «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие».Все подробности по телефону: 8-902-886-60-07