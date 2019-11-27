Злоумышленники предложили потерпевшему распить вместе с ними во дворе алкогольный напиток, а затем совершили в отношении него противоправное деяние...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств путем грабежа.В полицию поступило заявление от 39-летнего москвича. Мужчина сообщил, что во дворе одного из домов на улице Грузинский Вал неизвестные нанесли ему телесные повреждения, после чего похитили мобильный телефон и денежные средства, а затем скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали одного из подозреваемых – 31-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленники предложили потерпевшему распить вместе с ними во дворе алкогольный напиток, а затем совершили в отношении него противоправное деяние.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60