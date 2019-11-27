× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2019-v-dominikane-razbilsya-avtobus-s-turistami-iz-rossii.html" target="_blank">В Доминикане разбился автобус с туристами из России</a> - В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП. Как сообщает телеканал Россия 24, пострадало около двадцати человек из семидесяти. Среди них есть дети. Автобус направлялся в аэропорт. Пострадавших доставляют в местные больницы, задействован спасательный вертолет.