Работы Репина, Шишкина, Айвазовского и других известных русских художников представят в Москве на юбилейном 45-м антикварном салоне - он впервые пройдет в Гостином Дворе. Мебель, ювелирные изделия, оружие, предметы дизайна покажут около 200 российских галерей.

Работы Репина, Шишкина, Айвазовского и других известных русских художников представят в Москве на юбилейном 45-м антикварном салоне — он впервые пройдет в Гостином Дворе. Мебель, ювелирные изделия, оружие, предметы дизайна покажут около 200 российских галерей, сообщает телеканал "Россия 24"."Гвоздь самой выставки – это, как мне кажется, роскошная выставка "тренды коллекционирования", которая представлена членами Международной Федерации антикваров и арт-дилеров, представлено несколько десятков, ну просто шедевров, уже точно музейного уровня. Это специальный проект, подготовленный конфедерацией, который показывает и общий уровень частных коллекций, российских частных коллекций и намекает на те направления, те приоритеты, которые знатоки, знатоки старого классического искусства отмечают для себя сейчас", — отметил Василий Бычков, руководитель проекта "Антикварный салон", руководитель компании "Экспо-Парк".