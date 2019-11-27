В Московской области мужчина зарезал бывшую супругу. В настоящее время злоумышленник разыскивается полицией. Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, в городе Домодедово. По предварительной информации, мужчина совершил убийство на почве ревности.

В Московской области мужчина зарезал бывшую супругу. В настоящее время злоумышленник разыскивается полицией.Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, в городе Домодедово. По предварительной информации, мужчина совершил убийство на почве ревности. Злоумышленник нанес пострадавшей несколько ударов ножом.Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы мужчина напал на бывшую жену в то время, когда она гуляла с ребенком. Преступник ударил пострадавшую ножом и скрылся с места происшествия.