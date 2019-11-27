Фигуранты уголовного дела осуществляли на территории г. Москвы хранение и незаконный сбыт веществ неизвестного происхождения...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении и сбыте наркотических средств.Установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли на территории г. Москвы хранение и незаконный сбыт веществ неизвестного происхождения, которые согласно заключению эксперта являются наркотическими средствами – гашишем, марихуаной, кокаином и психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 1 килограмма. Сотрудниками полиции установлено 11 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств.По данному факту СО ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», которое впоследствии передано в СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.К уголовной ответственности привлечены 8 граждан, в возрасте от 30 до 36 лет, в отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом.В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28